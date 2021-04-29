印度新冠肺炎疫情大爆發，累計染疫人數今天突破1800萬，最大城市孟買的掘墓工得24小時輪班來應付激增的死亡病患。鄰國孟加拉疫情也拉警報，首都達卡墓園埋葬的染疫死者大增。

路透社報導，印度正面臨嚴峻的第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，過去一週每天至少新增30萬例確診。今天又新增37萬9257例確診和3645 例死亡，雙雙創下印度單日最高紀錄；死亡人數更是全球單日新高。

印度的醫療系統和火葬場已負荷過重。在德里，救護車開始將染疫死者的遺體載到公園和停車場的臨時火葬場，當地可見一排排火葬柴堆焚燒遺體。

52歲的坎姆魯丁（Sayyed Munir Kamruddin）在孟買已掘墓25年，他表示自己和同事現在日以繼夜埋葬染疫亡者。「我們就只做這件事：接收遺體，把遺體移出救護車，然後埋葬。」他已經一年沒休假。

身為穆斯林的坎姆魯丁還說，信仰讓他能夠堅持下去，他不預期短期內政府會伸出援手。「我們對我們清真寺的信任非常強大。政府不會給我們任何東西。我們甚至不會跟政府要任何東西。」

孟加拉累計染疫已75萬4614例，死亡1萬1305例；27日又新增確診3031例。「達卡論壇報」（Dhaka Tribune）報導，達卡唯一專門埋葬染疫死者的瑞耶巴查（Rayerbazar）墓園，埋葬人數由1月的27人、2月的9人、3月的55人到4月頭兩週便超過100人。

墓園管理人賈西穆丁（Jasimuddin）說：「每天都有15到20具遺體送來這個墓園埋葬。為了這些遺體，我們都會先準備好墳墓。現在有好幾千人性命垂危。」

(中央社)