民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒品案被聲押，讓民進黨高層大怒，民進黨台北市黨部今下午接連召開執委會、評議委會。台北市黨部主委吳怡農表示，執委會先提案，讓評委會受理後啟動調查程序，將照著黨規程序來走，盡快給社會一個交代，盼做最嚴厲的處分，預計下週將再召開會議。

吳怡農強調，今召開會議目的是對於趙介佑行為、案件對黨的名譽影響，由於趙映光是評委召集人，必須迴避此案，將由評委推一位代理的主席主持討論，預計下周將再召開會議。

民進黨北市黨部執行長趙心瑜表示，北市民進黨市黨部召開執委會，會中決議開除趙介佑黨籍，並將此處份送到評委會，預計整個程序作業需三天時間。

針對外傳趙映光與妹妹趙心瑜向民進黨辭黨職一事，趙心瑜強調，姪子已接受法律制裁，希望重新做人，她與哥哥並未提辭職，希望不要無限上綱，不要政治追殺。

趙心瑜強調，先前已對家人傷害黨的形象向大眾致歉，至今她與哥哥未參加會議，也未提及辭職一事。

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(中時 )