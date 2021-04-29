為滿足生病兒子「想看媽媽畫貓」的心願，日本漫畫家深谷薰創造漫畫《夜巡貓》，形塑專門傾聽人間煩惱的貓咪角色們。療癒人心的故事情節，不僅受廣大日本讀者迴響，最新一集中，也收錄台灣讀者寫給深谷薰的話。曾於2019年訪台的深谷薰，書中更為台灣讀者繪製特別漫畫。

深谷薰表示，開始畫《夜巡貓》是2015年10月，「在我兒子的病房裡。隨手用影印紙，也沒有工具隨手畫的。第一話真的是為我兒子想出來的故事。漸漸我就認真起來，為了自己畫了。」

深谷薰出身日本福島縣，代表作包含《伊甸園的東北》、曾被翻拍為電視劇的《鋼之女》等作。兒子某次因病住院間，她問兒子「要是媽媽畫漫畫給你看，你會比較開心嗎？」兒子予以肯定回覆，才誕生出《夜巡貓》這部作品。2019訪台時，深谷薰曾說：「我兒子至今都是漫畫最重要的推手。」

《夜巡貓》起初僅於推特連載，卻引起廣大網友迴響，後更獲得手塚治虫文化賞短篇漫畫賞。深谷薰於第500回中回顧整起過程，認為自己是把只存在記憶裡的寶物畫出來，「沒人請我畫也沒有酬勞可以拿，只是因為想畫，所以就畫了。但是後來因為推特上大家的支持，《講談社》幫我出了書。」認為身為漫畫家真是太幸福了，託大家的福，還是會繼續畫下去。

目前中文版連載至第6集、共540話，描述不同的貓咪總在夜晚出沒，循著眼淚的味道，找到哭泣的人們。每位貓咪角色也累積出粉絲群，如台灣讀者寫給深谷薰的信中，就紛紛訴說著街上遇到的貓咪外型酷似漫畫角色，並感激漫畫情節總能拯救人免陷於情緒深淵，「我已經可以幸福地笑了，這裡沒有眼淚的味道。」

(中時 )