「Breaking Defense」27日報導,法國與歐盟正分別進行戰略審查報告。兩者不約而同地將北京視為全面性競爭對手(Systemic’ Rival),並思考如何因應中國大陸帶來的威脅,而這也成為歐盟的首要難題。對歐盟而言,這是首次啟動戰略審查報告,預計將於2022年以《戰略指南》的名義發表;對法國來說,隨著大陸與俄國實力的提升,馬克宏政府認知到歐洲的重要性正逐漸消逝,甚至土耳其、伊朗的衝撞式外交行動,也威脅歐洲影響力。

報導中指出,繼4年前法國首次提出戰略審查報告後,馬克宏政府正修訂已公布的《戰略更新2021》(Strategic Update 2021)。報告中總結,隨著如中國大陸與俄國等強權的實力成長,歐洲在全球議題的重要性正逐漸下滑。與此同時,法國與其盟友,也對土耳其、伊朗等區域大國奉行衝撞外交的決心,感到憂心忡忡。

《戰略更新2021》指出,新冠肺炎的爆發促成法國領導人,更強調國防產業中的主權要素。隨著中國大陸軍事力量不斷的膨脹,更讓《戰略更新2021》直接點名為歐洲的「全面競爭對手」。

無獨有偶,除了法國修訂《戰略更新2021》,歐盟也首次啟動戰略審查,思考如何因應中國大陸帶來的威脅,而這無疑成為歐盟最頭痛的問題。該審查預計將以《戰略指南》之名,於2022年發布。

報導表示,作為歐洲白皮書的準備工作,歐洲聯盟理事會23日於葡萄牙克盧什國家宮,籌組非正式的防長級會議,法國國防部長帕利(Florence Parly)也出席該場會議。

會議目的除促進2021年上半年的戰略對話外,歐盟成員也會針對《戰略指南》的4大核心進行討論,包括危機管理、彈性、能力與夥伴關係。一旦文件出爐並獲會員國批准,《戰略指南》將在未來數年內,成為共同安全與國防政策的政治指導元素。

雖然北京的軍事成長讓全球目光集中在美國與大陸的大國競爭,從而讓歐洲的重要性似乎逐漸褪去;但法國與歐洲國家仍從各方面著手,增加自身在國際舞台的活躍程度與影響力,並將目光聚焦於非洲、地中海與荷莫茲海峽。

「歐洲領導下的荷莫茲海峽海上警覺任務」(European-led Maritime Awareness mission in the Strait of Hormuz, EMASOH),就是最明顯的例子。EMASOH由8個歐洲國家組成,旨在促進波斯灣、荷莫茲海峽與阿曼灣的商船運輸安全與航行自由,迄今已成立1年。

在國際法規範下,EMASOH由法國、丹麥、希臘與荷蘭等國海軍,透過海上與空中裝備偵察該區域,減輕緊張情勢並維護運輸安全。當然,該任務除軍事途徑,也包括外交手段的運作。

另一個例子則為塔庫巴特遣隊(Takuba Task Force),集結7個歐洲國家的特戰部隊,以訓練、協助馬利軍隊打擊恐怖主義。

此外,考量到法國即將邁入總統大選階段,馬克宏政府已敲定增加國防預算、人員與設備開銷,直到2025年為止(至少執行至2022年)。法國軍方日前才宣布,將加速採購8架直升機的腳步,相關預算高達3億歐元。

由法國陸軍、空軍與特戰部隊使用的獰貓直升機,是歐洲唯一能在空中加油的直升機。這項訂單將防止法國航空產業的惡化,並在3年內為空中巴士直升機、泰雷斯集團、賽峰集團以及其功樣商,提供960個工作機會。

事實上,法國過去幾年的國防預算持續增加,而其重點包括:第一,核武與傳統部隊的現代化,以做為法國國防與安全政策的基石;第二,追求完整武裝力量模式,以提升法國在面對各種威脅時的干預能力。特別是新型態威脅,法國持續針對網路、太空、人工智慧、長程權力投射(與新印太戰略有關)與能源等議題,研擬新戰略。藉由投入更多資源,進而改變領域情勢與帶動科技突破,最終提升法國與歐洲的戰略自主性。

(中時新聞網)