全新心理驚悚電影《操控》，除了集結凱西艾佛列克、蜜雪兒摩納漢、山姆克拉弗林三大好萊塢實力派巨星同台演出，電影也力邀兩位影壇新秀女星來增添亮眼卡司陣容。曾和克里斯潘恩合演美劇《我即黑夜》的潛力女星英迪雅艾斯利，27歲的她這次降齡演出叛逆女高中生，不僅與飾演父親的奧斯卡影帝凱西艾佛列克有許多精彩的對手戲，還和英倫男神山姆克拉弗林共譜浪漫戀曲，甚至有一段長達10秒的火辣舌吻戲，對此英迪雅難掩喜悅地說：「這部電影的卡司真的太棒了，凱西跟蜜雪兒表現都非常完美，山姆也很貼心，跟這些實力派前輩們一起演出真的很享受！」山姆則笑說：「比起跟蜜雪兒那場香豔沙發床戲時的緊張感，跟英迪雅的吻戲反而比較輕鬆自在。」

除了英迪雅降齡演出之外，還有即將主演新版《花邊教主》的新生代演員艾米麗阿琳林德，也在本片中擔任引發一連串失控遊戲的重點角色。早先在《安眠醫生》中飾演重要反派「蛇咬安蒂」，有著一股精靈仙氣的她，這次反轉形象在《操控》中以一臉憔悴模樣示人，演出有心理疾病的崩潰病患，因受不了心中壓力而跳樓自殺，引發後續哥哥山姆克拉弗林的一連串的心計遊戲。兩位新秀女星精彩多變的演出，為本片增添不少亮點，也讓影迷們更加期待她們在大銀幕上的表現。

此外，日前片商試圖要刊登短秒預告於FACEBOOK，卻遭臉書以「呈現明顯挑逗或性暗示姿勢」為由拒登，且經二度送審後依然遭拒，讓電影公司相當無奈，並呼籲觀眾完整畫面請務必進戲院觀賞。電影5月7日在台上映。

(中時 )