庾澄慶斜槓自創星品牌「哈零食」，繼「七派如意棒」和「94搖滾湯圓」，今（29日）再宣佈手工限量600條的「四果古早味蛋糕」網購開跑，他化身「搖滾大廚」，搶進一年一度的母親節市場，「想讓大家在母親節，有好東西討媽媽歡心，讓你媽媽牛一下，送她四果古早味蛋糕，吃出青春的回憶喔！」

哈林為親手把關的四果古早味蛋糕打上幸福分。（哈林工作室提供）

庾澄慶先前曾預告「哈零食」將構思期間限定商品，果然又讓大家驚喜，官宣「四果古早味蛋糕」誕生，他打趣說：「反正我就動嘴！」他吃在嘴裡、動在腦裡，一有靈感，就直接「點餐」，由研發團隊負責傷腦筋、動手做，他豪氣說：「將核心商品『變形』，不只是轉型！」

他說，「四果冰只有蜜餞，變形為蛋糕後，除了果乾，還加上50年前風靡一時的香蕉油，可說是華麗變身！」更值得一提的是，在創新的過程中，不忘遵循古法，堅持先鹽醃、後糖漬並去果核的繁複工法，再加入幾已「失傳」的香蕉油古味，復刻日式香蕉水、奶粉和糖水製的乳白色冰泥，將最華麗的清冰風味融入四果古早味蛋糕！

庾澄慶分享自己長達數十年的零食魂，最享受的是，「三不五時的試吃，就像聽demo一樣，是我最開心的時候，就像作品、編曲丟回來，吃到改良回來的東西，得到的樂趣和成就，不添加化學物，就有化學反應！」

庾澄慶強調，現在做事情已到了自己喜歡了再說的年紀，「我們不是走一般大眾路線，只希望東西很特別、又可讓大眾接受。」他拍胸脯：「主要先過我這關，我來把關！」他自稱做音樂時，就不是跟隨流行芭樂那種，「若市場沒那麼常接觸。則希望透過一些方式、手法，讓它慢慢擴充。」被問到給現在的自己打幾分？他笑說：「不管音樂、零食或任何事情，有沒有那麼大眾是其次，但無可取代的是，因自己喜歡而努力帶來的成就感。」他形容這是「幸福分」，也因為幸福，將充滿喜悅的正向能量，透過心血結晶擴散到每個人身邊。

哈林拍攝主視覺不忘發揮音樂頑童的搖滾精神。（哈林工作室提供）

他誠心推薦母親節可試試「四果古早味蛋糕」，在溫馨的季節，與媽媽一共享用古早味。至於庾媽媽是否已搶先嚐鮮？庾澄慶說：「家母已高齡90，吃東西已有一套路數，我也很想知道她的評價！」又說：「媽媽的味道要讓她在母親節當天知道，將會在母親節聚餐時雙手奉上！」因為新冠疫情，讓庾澄慶多了很多時間在家，盡享天倫之樂，日前他帶全家至台南度假，最大的心得是，「以前永遠是聽別人講台灣哪裡好吃好玩，這一年來，終於自己有機會到處走走。」不過，他也分享，「帶小孩出門眼壓又增高，因為晚上比較難休息。」可說是老爸甜蜜的負荷。

哈零食推出哈寶寶插畫，俏皮地呈現在四果古早味蛋糕外盒。（哈林工作室提供）

(中時 )