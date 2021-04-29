（取自「靠北民進黨」、「趙介佑」臉書）

民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案，又傳出羈押後竟還能拿筆錄到北投分局問罪，引發爭議。《靠北民進黨》臉書專頁諷刺，無間道的那些劇情都遜色了，搞政治快多了，哪裡還需要從警校開始培養黑道臥底的警察呢？只要你選對黨，警察就像小弟！

藍委葉毓蘭28日於立院司法法制委員會質詢表示，民進黨台北市黨部評召趙映光之子趙介佑遭收押事件，其實早在2018年趙介佑就曾當眾開槍，結果警方只用《社維法》移送，葉毓蘭質疑，可以這麼囂張？

另外，北投媽祖文化協會本月10日遭人開3槍示威，2名嫌犯應訊時指控，北聯幫成員趙介佑，仗著父親趙映光是民進黨台北市黨部評委召集人，與警界關係良好，教唆小弟打著幫派旗號到中壢賣毒，甚至混充低劣毒品銷售，遭幫眾唾棄，4月10日當天與大郭飲酒到天亮，剛好車上放有槍枝，臨時起意開槍洩憤。

此案引發民進黨高層震怒並明示開鍘，民進黨中央傍晚連發兩次新聞稿，緊急修正，此案已嚴重影響本黨名譽及形象，民進黨中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

《靠北民進黨》臉書專頁指出，這位趙介佑，自己在民進黨不是低層哦！他可是民進黨台北市選對會的委員。什麼是選對會？就是決定提名誰的。各個候選人都要討好選對會，這還不夠大嗎？他也從不諱言自己是黑道的，臉書直接公開談論自己的黑道活動。

《靠北民進黨》臉書專頁諷刺，無間道的那些劇情都遜色了，搞政治快多了，哪裡還需要從警校開始培養黑道臥底的警察呢？只要你選對黨，警察就像小弟！

(中時新聞網)