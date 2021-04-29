「兩蔣日記」及相關文物的所有權之爭，去年台北地院判決兩蔣總統任內的235項文物歸國有，其他部分歸蔣家繼承人共有，上訴後，高院29日開庭，蔣友梅的律師擔心日記會「選擇性公開」，但國史館律師回應可以再溝通。

國史館2015年對蔣家繼承人蔣方智怡、俞蔣孝章等16人提告確認文物所有權後，先對蔣孝剛撤告，再與蔣方智怡等8人調解，最後剩蔣友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪7人。

去年一審判決，掃描保存的80捲膠捲，及兩蔣總統任內生成的235項文物歸國有，非任內的232項文物則歸蔣家繼承人共有；蔣友梅等人主張《總統副總統文物管理條例》2004年才公布施行，不能溯及既往。

案經上訴，今年2月高院首次開庭時，法官勸雙方和解，早日讓這些重要文物妥善獲保存，29日再次開庭，法官還是勸雙方思考和解的可能性，雙方可透過協調方式，由國史館提出保管計畫，與家屬討論解決訴訟。

蔣友梅的律師表示，蔣友梅的立場是所有日記都可公開，蔣家不是為了隱私而不願公開，但不要選擇性公開，全面公開從來不是問題，須由法院判定確認日記和文物所有權；國史館的律師表示，這是互信問題，可以再溝通、理解保管做法。

庭末，法官諭知6月30日再開庭，雙方律師在這段期間多嘗試聯絡溝通，尋求協商調解的可能性。

(中時 )