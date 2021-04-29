田馥甄日前拍攝新歌MV，玩滑板不慎摔倒。（何樂音樂提供）

田馥甄29日推出新歌〈人什麼的最麻煩了〉MV，日前熱鬧西門町取景，為了摒除人潮，在清晨封街拍攝，田馥甄挑戰街頭溜板，自嘲高中時期可是「板妹」，重溫玩板時光，她在大馬路上恣意滑行，打趣說滑起來不熟練，很多東西都忘了，「玩滑板需要很大的膽子，小時候膽子很大、不怕跌倒，現在惜肉如金很怕跌。」

田馥甄認真練習後，上陣開拍，雖然謹慎地聽從指令滑行，卻不慎發生意外從滑板跌落著地，敬業的她，不喊痛，趕緊起身繼續完成拍攝，至於被問及爬山與溜滑板二選一？她毫不猶豫：「比較喜歡爬山。」

她透露已10幾年沒有逛西門町，這次不用低調喬裝，在熱鬧街頭遊走、逛起唱片行，很難得體驗，當天在傳統唱片行取景，現場播放節奏快歌，她隨著音樂跳舞，十分享受，讓導演笑誇：「她隨興跳的舞很棒，我覺得簡直巫女上身，那是最後一場戲，是個足以總結，一切很迷人的時刻。」

該曲邀來陳珊妮擔任MV監製，陳在清晨4點到場，還親自協助收音，田馥甄抱著陳珊妮感謝：「謝謝收音員，謝謝妳來，人那麼好，完美的工作人員。」陳珊妮在MV擔任手模入鏡，親自拍田馥甄的肩膀，成了2人另類同框。

(中時 )