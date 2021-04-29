印尼「南伽拉號」潛艦。(圖/印尼海軍)

印尼「南伽拉號」潛艦(KRI Nanggala ，德國412型)日前演習時沉沒，艦上53名官兵罹難。印尼總統佐科威今天說，政府會全力照顧罹難者家屬，供給小孩教育經費直到大學，並提供家屬房屋，感謝官兵致力保衛主權。

「南伽拉號」潛艦21日於峇里島北部外海進行魚雷射擊演習時失聯，印尼國軍24日從海底拍攝的影像判斷，潛艦沉入838公尺海底，深海壓力讓潛艦斷成3截，潛艦上53名官兵全都罹難。

這艘潛艦隸屬東爪哇泗水的第二艦隊（Surabaya Fleet II）。佐科威（Joko Widodo）今天前往東爪哇一處海軍基地，慰問罹難官兵的家屬代表。

佐科威代表政府致上最深哀悼，也表示，官兵為國家犧牲，政府將全力照顧家屬，依家屬指定的地點提供房屋，並且照顧官兵的小孩，讓他們唸到大學。

印尼點滴網（Detik）報導，印尼能源監管機構上游油氣特別工作單位（SKK Migas）官員塔斯林（Taslim Yunus）說，將委託在東加里曼丹（East Kalimantan ）外海梅拉克斯（Merakes）油田探勘的建築船TIMAS 1201打撈潛艦。

印尼宣布這艘潛艦的官兵全數罹難後，社群媒體出現10多名官兵在艦上彈吉他唱歌的影片。海軍證實，影片在事故前幾週拍攝，官兵合唱歌名是Sampai Jumpa的印尼名曲，即「再會」的意思。超過百萬網友瀏覽影片，許多人留言致敬，感謝KRI Nanggala 402的官兵為印尼永恆巡航（eternal patrol），相當感傷。

(中央社)