北投媽祖文化協會本月10日遭人開3槍示威，44歲楊志豪、43歲郭旻峻29日早上7點半由律師陪同，主動向警方投案，交出1把制式、1把道具槍，並指控協會理事長趙映光的兒子趙介佑賣毒還死小弟，酒後開槍洩恨，楊坦承持有制式手槍，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢方複訊以逃亡、勾串滅證有反覆實施之虞向法院聲請羈押。

楊、郭4月10日持槍襲擊協會後，逃亡19日，警方聲稱持有拘票，4月20日搜索楊住所等處，已斷絕金援，2人走投無路，只好出面投案，但實際上，楊等人分乘2輛百萬豪華休旅車、13名小弟陪同，還有人幫忙撐傘，從容進入分局應訊。

分局長陳炯志表示，由於同仁誤判及輕忽，未依規定立即上銬，造成社會觀感不佳，已向長官自請處分。

楊等2人應訊時指控，北聯幫成員趙介佑，仗著父親趙映光是民進黨台北市黨部評委召集人，擁有豐沛的政商關係，教唆小弟打著幫派旗號到中壢賣毒，甚至混充低劣毒品銷售，4月10日當天與大郭飲酒到天亮，剛好車上放有槍枝，才會臨時起意開槍洩憤，檢察官複訊後，認為雙方糾紛仍未解決，可能會再次犯案，並以此為由向法院聲請羈押。

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(中時 )