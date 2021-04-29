趙介佑在2016年底吸毒後，精神恍惚搶開救護車，更撞上三部無辜轎車，最終輕判4月，繳12萬元易科罰金即可免除牢獄。（中時資料照）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌吸毒、詐欺等案，於本月20日遭法院裁定羈押，消息曝光後，趙介佑強硬的身分背景也遭到起底，據傳，趙介佑為北投地方勢力之一，前科累累；其中，2016年趙介佑在家吸毒後與弟弟互打，警消到場後，他竟搶開救護車連撞3輛轎車。刑事部分遭判4月徒刑，得易科罰金；民事部分則須賠償逾30萬餘元車輛修理費。

判決書指出，趙介佑於2016年12月26日上午7時許在家中吸毒，其弟弟出手阻止後，兩人意外發生爭執，在家中大打出手，經附近民眾報案後，警消趕往現場處理。

不料，趙介佑竟趁隙奪門而出，自稱「有人要殺他」，一把跳上北市北投光明消防分隊的救護車，沿途撞擊3輛轎車，監視器畫面顯示，趙開著救護車沿路往北投復興高中方向前行，先撞上1輛轎車，後來又逆向撞上賓士車，再撞停靠旁邊的休旅車，直到趙男眼見救護車無法前進，才棄車躲到中和街巷弄內。

警方最後根據救護車上的GPS定位系統，在1小時內，火速逮回躲在巷內的趙介佑，趙面對警方上前，精神恍惚、言詞閃爍，警方在其身上找到一包K他命，訊後依竊盜、妨害公務以及毒品等罪嫌移送法辦。

最終檢方偵結起訴，認為其駕駛救護車的行為是因吸食毒品所造成，並無主觀意識想毀損公物以及妨害公務，刑事部分依毒駕遭判4月徒刑，法官判定其犯後態度良好，得易科罰金，新台幣1000元折一日，趙介佑僅需上繳12萬元罰金，即可免除牢獄之災。

民事部分，遭趙介佑毒駕救護車所毀損的三輛轎車駕駛向其提告求償，士林地院審理期間，趙介佑均無到場辯論，也未提出任何書狀作出聲明或陳述，最終法院依行政院所頒之資產折舊率規定計算賠償金額，於2019年5月30日判趙介佑須賠償共計30萬5843元，原告其餘要求駁回。

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(中時新聞網)