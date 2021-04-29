松山分局黑衣人之亂，北市警局長陳嘉昌29日晚親上火線，針對各界質疑一一澄清，他強調在本案中，自己與分局長林志誠，絕對沒有受到民代或是其他方面的任何壓力、關說，如辦案有需要，整個北市警察自他以下，都願接受測謊並交出手機查通聯，他也呼籲若各界有相關的情資、證據，都可以提供給警察局，還原真相，種種臆測及傳聞不足採信。

對於北市警局遲遲不願提供96秒的還原監視器，陳嘉昌表示23日進行首波移送時，曾請示檢察官，當時檢方告知不宜公開，他自己看過這段影像，認為與公布的事實並無落差，公布後並不會對警察更不利，而為因應外界的要求，警方近期會再請示檢方，看是否可以公開。

陳嘉昌另表示，第一時間處理的中崙所顏姓副所長，發現有吵鬧聲時，立刻帶員將眾人推出分局外，但他當時已經就寢，並不了解實際狀況，他的權限又不能調監視器，對方又表明願賠償電腦損失，所以才未將眾人以現行犯逮捕。

而後有權限的許姓所長次日調閱畫面時，誤將影像刪除，所以松山分局長林志誠開記者會時，才會說出錯誤的訊息，北市刑大將資料還原後，警方也逐一修正這些說法，並非一開始就故意要說謊。

至於北投分局偵辦民進黨代表趙介佑，在偵查隊探望犯嫌，並且招搖拍照、以及槍擊案犯嫌在門口高調投案等狀況，陳嘉昌表示，同仁辦案都很認真，這是勤務、戒護上的疏失，已進行徹查，另會給予分局長陳炯志等幹部相關的議處。

陳嘉昌最後強調，目前「關說」、「施壓」多種說法，都是傳聞跟捕風捉影，一再流傳已對認真工作的同仁造成打擊，他也歡迎民眾如有證據，都可提供給警察，他們一定究辦到底。

【LIVE直播】「松山之亂」滅證真相？ 松山分局執法爭議事件真相專案報告｜2021.04.29

(中時 )