一位大學生表示，靠著操作股票，一天就賺近6位數財富。並附上交易記錄，投資損益為109,039元，損益率則為1.48％。（摘自Dcard）

近期台股氣勢大漲，許多投資人在股市賺錢，一位大學生表示，自己靠著操作股票，一天就賺近6位數財富，「打趴一堆上班族」。但網友一看卻直搖頭，內行更指出，他這種行為根本就是在賭博。

一位男大生在Dcard《股票板》上發文表示，靠著自己打工賺的錢加上過年紅包錢投入股市，已賺到6位數財富，「打趴一堆上班族一個月薪水。」該男同學指出，原本以為因為疫情關係，外國學生回台會和國內求職者競爭，但現在一大堆企業都在缺人才，薪水還給很低，讓他直呼「乾脆炒股還比較賺。」

原PO隨手附上交易記錄，投資損益為109,039元，損益率則為1.48％。隨著貼文曝光，許多網友卻狂酸，「原來是炫家底我還以為討論股市」、「這看起來本金也不少耶…真有錢的打工族」、「本金1000w有什麼好炫耀」、「身為學生有這麼多錢，其實也不用什麼工作了啦」。

眼尖網友發現，原PO投資方式是當日就進行買賣的「當沖」交易，紛紛警告這樣雖然賺得快，但也可能會賠得很慘。「你每個月都這樣賺再來PO文吧 不然一個不小心，你就要再去打工了」、「當沖就像賭博，能一天賺200萬就能一天賠200萬，賭贏幾次別太高興」、「乖乖抱對股票的人早就賺贏大盤漲幅了，你還在沖沖沖」、「當有賺錢都很厲害～但還是要說，當沖只要輸一次，就有可能吃掉你一半的獲利」。

過來人坦言，新手炒股有大忌，千萬別一賺錢就覺得錢很好賺，可能只是剛好賺到而已，而且還會影響到之後的炒股心態。「新手都會有贏了就覺得自己天下無敵的錯覺，時間會繼續驗證下去的，保重」。

(中時新聞網)