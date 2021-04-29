桂綸鎂將拍電視影集。（紅杉娛樂提供）

導演李芸嬋與演員群夏于喬、天心、桂綸鎂、林思宇出席開鏡。（紅杉娛樂提供）

耗費3年籌拍的《台北女子圖鑑》日前開鏡，「金馬影后」桂綸鎂首度主演國際影集電視劇，其他演員還包括「金鐘視后」天心以及夏于喬、林思宇等。為了更貼近角色，桂綸鎂與王柏傑、夏于喬、林思宇組「台南幫」，實地走訪古都做足功課，演員們對角色揣摩的敬業程度連導演都佩服不已。

桂綸鎂此次詮釋都會女子心情，角色展演橫跨20年，故事透過台北各區特有文化特色，探討女性各個年齡階段碰到的生存議題。導演李芸嬋表示，很久沒有一部作品，能大膽刻畫又以寫實基調呈現當代台北的縮影，如何讓觀眾看見這城市中的自己並找到共鳴，是全劇最吸引人的核心創作精神。

《台北女子圖鑑》由紅杉娛樂與《東京女子圖鑑》製作公司日本渡邊娛樂聯手製作。《東京女子圖鑑》改編自《Tokyo Calendar》連載的人氣漫畫，因細膩描繪女性在都市裡生存的心境而受好評，北京、上海接連翻拍，系列作已累積超過30億次播放佳績。

(中時 )