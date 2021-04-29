美國告示牌排行榜（Billboard）網站日前公布2021年選出100位美國之外，國際上最具影響力人士，索尼音樂大中華區董事總經理陳國威（Andrew Chan）與索尼音樂澳大利亞和紐西蘭首席執行官Denis Handlin、韓國董事總經理Joseph Chang和亞洲和中東策略與市場開發總裁Shridhar Subramaniam一起獲獎，也是名單中亞洲區唯一上榜4人，引起關注。

Billboard選出的國際最具影響力音樂界頂尖高手，是由各大音樂公司提名，再由編輯選出當中最出色的佼佼者，索尼音樂大中華區董事總經理陳國威領導大中華區，包含大陸、香港和台灣的工作團隊，曾與鄧紫棋、莫文蔚及周興哲等優秀歌手合作，讓他們優質的音樂和才華被更多人聽見，打造出他們的亮眼佳績。

陳國威一聽聞好消息，開心表示，感謝Billboard的肯定，讓索尼大中華區的成績和旗下出色的歌手得到國際上的認同，會持續帶領大中華區的索尼音樂團隊創造更高品質的好音樂。

(中時 )