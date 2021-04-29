蘇韋華（左）害羞模樣。（華視提供）

謝祖武（右）和戲裡兒子蘇韋華互動佳。（華視提供）

謝祖武（右）與兒子合照。（摘自臉書）

謝祖武在華視、公視台語台原創劇集《婚姻結業式》與劇中兒子蘇韋華互動頻繁，蘇日前和謝祖武的兒子都考取北藝大戲劇系，讓謝祖武覺得神巧合。蘇韋華表示，放榜的第一時間曾跟謝祖武分享，謝祖武也說：「其實我有先偷偷背下兒子的准考證號碼，看到滿開心的啦。」

謝祖武當天興奮得在拍攝現場請大家喝飲料慶祝，也謙稱兒子能考取是幸運，「回家沒有特別為兒子慶祝，因為拍戲期間、我滿腦子都在想劇本」。他說，兒子的文科較強，當時報考科系完全沒跟他討論，都是兒子自己決定。

蘇韋華非常期待全新的校園生活與環境，「最期待學校的迎新活動，可以跟學長姊玩在一起」。謝祖武提到，放榜後隔天，曾跟兒子討論是否住校問題，「我說都在雙北何必住校，兒子反問我『應該可以讓我獨立生活了吧？』」，他一回頭反問劇中兒子蘇韋華：「你會住校嗎？」蘇韋華則笑說還在思考。

謝祖武聊到對照《婚姻結業式》劇情，直說自己家庭婚姻很美滿，「我的婚姻狀態是Still、ing」。面對兒子也將進入戲劇領域，他有一套自己的心理推敲：「我覺得他心中應該隱隱地存著一股較勁心態？因為雄性動物之間會比較，但…目前他唯一超過我的就是比我年輕啦，其他我也覺得還好。」

常約兒子看電影的他，父子間交集多在電影上，「我們常一起看電影也會討論，老婆較愛抒情文藝片。我跟兒子比較喜歡好萊塢黑色幽默、有年代感的電影」。話鋒一轉，笑稱：「但這根本是現代父親的卑微？我們要藉著兒子感興趣的東西、去迎合他，像我都這把年紀了，還要去配合他打電動」。

參與《婚姻結業式》至今，「隨著劇中角色駱誠的跌宕起伏的婚姻轉折，內心竟有種莫名恐懼…最近剛好世新有同學會，也因拍戲關係婉拒了。」坦言心情上需要調適的他，可以等之後再參加同學會，「過陣子、等之後再說吧」。

(中時 )