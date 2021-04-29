勞動部29日舉辦110年全國模範勞工表揚典禮，行政院長蘇貞昌（左）親自出席並頒獎給56名模範勞工，包含獲獎移工Sukadi Sulastri（右）。（鄧博仁攝）

勞動部長許銘春在「110年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」致詞時表示，要讓所有勞工在職場上都能夠「安穩」、「安心」、「安全」。（勞動部提供）

勞動部29日舉辦110年全國模範勞工表揚典禮，勞動部部長許銘春（左3）出席頒獎並與移工組得獎者合影留念。（鄧博仁攝）

行政院長蘇貞昌（中）與行政院政務委員兼發言人羅秉成(中右)、勞動部長許銘春(中左)與56位全國模範勞工合影留念。（勞動部提供）

勞動部29日舉辦110年全國模範勞工表揚典禮，行政院長蘇貞昌（右2）與勞動部長許銘春（右3）出席並頒獎給56名模範勞工合影留念。（鄧博仁攝）

勞動部29日辦理「奮鬥淬鍊、創造無限-110年『五一勞動節』全國模範勞工表揚典禮」，行政院蘇貞昌院長親自出席，並頒獎給56位模範勞工，代表政府向勞工表達最高敬意與謝意。

勞動部表示，今年度獲獎的勞工，工作領域包括傳統製造業、醫療產業、交通運輸業、電影工作者、廚師到工會領導幹部及會務人員等多元領域，展現勞工跨領域的專業貢獻。另外，國內有70萬來自不同國家的外籍移工，分別在我們企業、家庭、醫院及養護機構從事工作，為感謝他們對臺灣的貢獻，本次表揚活動首度新增「模範移工」組，獲獎的5名移工有3名產業類移工及2名社福類移工，國籍包括越南、菲律賓、印尼及泰國等4個國家，展現勞動保障不分產業、不分國籍的普世價值。

蘇院長於致詞時，首先向今年56位全國模範勞工表達賀意，也請國人同胞一起感謝在這片土地上打拼的各行各業勞工朋友。他同時也肯定許銘春部長所帶領的勞動部團隊持續為了提升勞動權益而付出的努力，包含積極完成《勞工職業災害保險及保護法》立法、推動《中高齡者及高齡者就業促進法》、調漲基本工資，及在去年防疫期間協助提供各項紓困措施等，使臺灣的勞工朋友能放心在職場上全力打拼，再創臺灣經濟新奇蹟。

勞動部部長許銘春致詞時表示，今年最特別的是有5位模範移工一同參與盛會，代表政府非常重視每一位為臺灣貢獻心力的勞工朋友。勞工是臺灣在世界的舞台上保持競爭力的重要關鍵，因此，她上任以來，都以讓所有勞工在職場上能夠「安穩」、「安心」、「安全」為政策目標。許部長強調，在行政院蘇院長的大力支持，和立法院朝野委員的通力合作下，終於在今年五一勞動節前夕完成《勞工職業災害保險及保護法》立法，就是勞動部建立安全勞動環境願景的具體實踐，也藉此向全國所有勞工朋友們表達最高敬意。

勞動部表示，今日獲選的56位模範勞工有許多值得國人肯定的卓越事蹟。例如服務於國家中山科學研究院的邱銘漢，他配合國家政策完成高教機零組件防爆測試，讓國造高教機避免受到疫情影響而順利首飛。另外，來自越南的BUI DANG MANH，來臺5年來認真學習、協助主管處理工作安排、照顧同鄉移工，教導同事有效降低出錯率，是廠內不可或缺的一份子。而身兼剪輯、編劇、導演等多重身分的李念修，從事影像工作10餘年，媒體譽為「電影的神剪手」，近年跨足編劇與導演，屢屢獲得國內外影視獎項肯定。服務於中鋼公司的陳春生理事長擔任工會幹部25年、致力協助會員解決勞資紛爭，並規劃青年成長營，身受會員及各界人士肯定。而工會會務人員粘茜艷，擔任高雄市機械總工會秘書20餘年，協助會員勞資爭議調解，提出多項工會會務改善方案，本身努力取得多項證照以提升會務處理能力。

勞動部表示，今年獲獎的56位模範勞工將於明(30)日由勞動部許部長陪同進總統府晉見蔡總統，表達對於今年獲獎的全國模範勞工最高的敬意，同時也對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。未來也會持續努力，讓臺灣勞工有更好的勞動環境。

(中時 )