對於未來不論是我國公司外派至大陸職缺不得刊登廣告，人力銀行、獵人頭公司如果協助企業招募人員赴陸就業也將開罰一事，網友笑稱，「果然用意識形態鎖國了」、「低薪還不准人民跑，可悲」、「黨說了算」！不過支持網友表示，「又不是不准你外派！」「這應該是針對半導體跟IC設計」！

勞動部近日與經濟部、陸委會等部會開會，認定即使受僱在我國公司外派至大陸職缺也不得刊登廣告，刊登將涉及違反兩岸人民關係條例34條、違者最重可罰50萬元；而人力銀行、獵人頭公司如果協助企業招募人員赴陸就業，則涉違反兩岸人民關係條例35條，最重可處500萬元。

行政院年4月召開「研商防制人才挖角會議」，會中指示包括「在台登記有案之企業」、「在大陸地區登記有案之企業」原則均不可刊登赴陸就業職缺廣告；例外可刊登工作地為大陸地區職缺廣告者，則以「經投審會許可之台商大陸公司」，且「有實際營業行為」者為限，如台積電南京廠等早在2016年就通過投審會審查；如果涉及「積體電路」、「半導體」或「IC」等關鍵字，將加重處罰。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌指出，兩岸人民關係條例立法已久，過去採用較寬鬆認定方式，但4月會議時也把「在台登記有案之企業」赴陸職缺也納入。

不過，PTT網友則批評，「政府養？還是要補貼嗎？」「低薪還不准人民跑，可悲」、「市場機制你給比較低他就去對岸啊」、「薪資給不起還鎖人，真是笑死」、「果然用意識形態鎖國了」、「自己給不起怪別人高薪挖角」、「通通留在台灣領低薪，不准跑走，笑死惹，哈哈哈哈」、「不能比薪水嗎？台灣薪水這麼脆弱的喔？」、「過幾年也許要變台勞了」、「黨說了算」！

不過也有網友肯定，指出「防止被挖角很正常啊，又不是不准你外派！」「這應該是針對半導體跟IC設計，系統廠才懶得抓，安啦！不然海邊要怎麼招台幹？」

（取自PPT）

（取自PTT）

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(中時新聞網)