美國總統拜登周三在國會發表上任來首次聯席演說，他除了宣揚新政府執政百日的政績，如何解決新冠肺炎帶來的公衛危機與經濟漩渦的挑戰，同時宣示重返大政府時代。

在上台滿百日的前夕，拜登重返他從政生涯逾30年的主場地，向國會議員與全國人民闡述新政府抗疫與拚經濟的初步成績單。

新政府最迫切的任務就是改善就業，拜登整場演說總共43次提及工作，他指出，新政府上台後美國總共增加約130萬個就業，增幅是歷任總統上台百日之最。拜登還說，全球正面臨氣候危機，「而我在想氣候變遷的問題時，我總會想到就業。」

拜登在總結執政百日的國家情勢變化時表示，「我上台時國家還在失火，除了疫情肆虐重創經濟，國會還爆發暴動，如今才僅花約100天，我可以向國人報告，美國又動起來了，美國現在已經將危險化為可能，危機化為轉機，挫折轉為助力。」

為了維持這股動能，同時將失業率壓低至疫情前的歷史低點，拜登隨即強調，「這有賴大政府的作為」，呼籲國會應盡快通過以基建為主總額2.3兆美元的「美國就業計畫」，以及新規畫1.8兆美元的「美國家庭計畫」。

拜登等於是宣告採取與近幾十年來歷任總統完全不同的策略，過去兩黨的總統都會藉由類似的場合宣示奉行小而美的政府，拜登則是主張在改善人民生活上，政府可以扮演強而有力的角色。

為了推動相關經濟方案，拜登主張向企業與富人加稅以籌措財源，包括年收100萬美元富豪的資本利得稅率調高1倍至39.6％，以及企業稅率從21％調高至28％。

拜登強調，加稅僅限定高所得的族群，「我沒有要懲罰特定人士的意思，但前提就是不會增加中產階級的稅賦負擔。」

拜登高喊大政府是有民意做靠山，根據路透與益普索研究機構所做的民意調查，五成五的美國人認可拜登上任後的表現，《華盛頓郵報》與美國廣播公司的調查也顯示，拜登的施政滿意度達五成二。

(工商 )