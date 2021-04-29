男大生打開Google街景地圖搜尋海釣登船處，便看見這名身穿洋裝的正妹。(圖擷取自Dcard)

不少人外出時會靠著電子地圖的協助，找到目的地。一名男大生分享，日前他打開手機的Google Maps，輸入了5個字的地點，結果竟看見「台灣最美風景」，原來是一名身穿低胸洋裝的女子，露出甜美笑容，讓不少網友暴動，還有人會笑說會暈船，此外，還有神人找出本尊，讓正妹身分曝光。

男大生27日在網路論壇Dcard上發文，表示他利用手機打開Google Maps搜尋「海釣登船處」的地點，便會看見一名留著中長髮，身穿低胸洋裝、戴著草帽笑容甜美，露出一口潔白牙齒的女子，讓他笑說，搜尋這地點將會看見台灣最美的風景。

貼文發出後不少網友暴動，紛紛拿起手機實際搜尋，「默默上船」、「感謝原PO的無私分享」、「那我就只好登船嘍」、「還沒上船先暈了」、「來不及解釋了，快上船！」、「最棒的街景服務，沒有之一」、「來不及解釋了，快上船！」、「男生的快樂真簡單」，不過也有人28日時用手機搜尋發現照片已下架，「好像移除了欸」、「google地圖好像更新了，照片沒了」、「被刪了啊」。

此外，還有神人一眼認出該名正妹的身分，指出她其實是一名已婚的模特兒，在網路上小有名氣，名字叫做「Q尼」。Instagram上擁有8.9萬名粉絲追蹤，據了解，她近日剛生下二寶，目前正在休養中，從貼文可以看到，她時常將日常分享在社群上，不吝和粉絲互動。

(中時新聞網)