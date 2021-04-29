大溪透明景觀電梯夯，每逢假日排隊人龍驚人，有民眾抱怨旁邊步道在整修，不分男女老幼被迫只能搭電梯，得在大太陽底下排超過15分鐘，滿肚子火。（蔡依珍攝）

桃園市大溪老街高達16公尺的透明景觀電梯夯，催生大溪老城無障礙旅遊，每逢假日排隊人龍爆長，但年初維修讓銀髮長輩和輪椅族撲空，只能敗興而歸，議員李柏坊力促蓋第二座電梯輪替，桃園市長鄭文燦允諾檢討使用率及滿意度，在兼顧安全及文化景觀下，設置第二座景觀電梯。

李柏坊說，大溪透明景觀電梯已成一大景點，不但是大溪橋停車場到中正公園的捷徑，還能俯瞰大漢溪河階美景，人氣旺，但年初整修，輪椅族、銀髮族只能折返，造成不友善的旅遊環境，也影響政府形象，且單一電梯無法滿足大溪越來越多的旅客量，認為市府應該積極打造友善無障礙空間，催生第二座透明景觀電梯。

上周末剛到訪的賴姓遊客則指出，景觀電梯旁的橋頭步道封閉無法行走，從大溪橋停車場要往老街的旅客被迫只能搭電梯，豔陽下排隊人龍半百公尺，至少等了15分鐘，且電梯又小又慢，防疫規定限制1次只能搭3人，但大家等得不耐煩都擠成沙丁魚，根本無心賞景，怒斥配套不足，掃興玩到一肚子火。

「觀光就是要提供貼心的服務！」觀旅局長楊勝評表示，年初是零件更換保養，不諱言增設電梯有市場需求，大溪假日人潮逾2萬，可搭乘電梯的人數不到1成，已評估過增設電梯的可行性，研擬採完整包覆的方式跟地貌結合，但因大溪列為文化景觀處所，必須通過文化景觀審查，會尋找安全且符合文化生態的方式推行。

風管處長廖育儀表示，中正公園正在進行老樹褐根病整治，怕施工造成遊客危險先暫時封閉階梯步道，預計7月再開放，目前已有多面告示牌，會再加強在停車場立更多告示牌指引替代步道，鼓勵由石板古道通往和平老街，也會派員在電梯疏導，呼籲將電梯保留給行動不便的民眾使用。

(中時 )