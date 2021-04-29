日本桌球天后福原愛捲入不倫風波，至今都不願回台灣面對，也讓老公江宏傑終於心死，於近日向高雄法院訴請離婚，一雙兒女的監護權大戰即將開打。然而日媒《週刊女性》今日更爆料福原愛手上握有記錄著被江宏傑言語霸凌細節的筆記本，而這本筆記本更可能成為她贏得官司的秘密武器。

福原愛爆出不倫風波，形象徹底崩壞，更被日本民眾抨擊把2個小孩丟在台灣跑回日本，實在是太不應該。不過據《週刊女性》最新報導指出，福原愛其實很想念小孩，將在近期回到台灣，同時她每次遭受江宏傑言語霸凌時，都會把這些痛苦細節記錄在筆記本上，若言語霸凌為實，則可以日本民法770條5號被判「無法繼續維持婚姻的重大事由」，官司也會對福原愛有利。

福原愛、江宏傑被指去年10月上日本節目時已貌合神離。(取自微博)

福原愛、江宏傑被指去年10月上日本節目時已貌合神離。(取自微博)

自福原愛傳出與江宏傑4年婚變，就始終力挺福原愛的大陸網友，近日更翻出小倆口去年10月以視訊方式登上日本節目的片段。只見影片中的江宏傑幾乎面無表情，與一旁開心分享打球經歷的福原愛形成強烈對比，更被大陸網友解讀為貌合神離。

福原愛深陷不倫緋聞，與江宏傑驚爆4年婚變，直到江宏傑已向法院訴請離婚，福原愛依舊不願現身，僅透過聲明表達了感謝之意，「謝謝他（江宏傑）提供一個協議的場合，對孩子們我希望能選擇對他們最好的方式，也拜託各位繼續守護我們。」

(中時新聞網)