台北市松山分局日前發生黑衣人闖入風波，事件越演越烈，警政署長陳家欽29日下午親自約見台北市警察局長陳嘉昌，要他應主動交出手機讓刑事局鑑識還原，並調閱通聯，必要時自願接受測謊，才能導正視聽、杜絕臆測。對此，資深媒體人羅友志坦言，綠營高層真的要放任屬下得罪全天下的警察兄弟，包括除台北市警局外，另外3個分局也得罪了。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

綜合媒體報導，署長陳家欽並要求陳嘉昌應即刻查明全案，並主動說明、釋疑，勿令外界持續對案情不當臆測，讓基層同仁揹負遭受關說的指責與污名，打擊基層員警士氣。警政署重申，本案已報請台北地檢署指揮偵辦，是否有其他層級人員涉案，亦或有任何外力介入，將深入調查後對外公布，秉持不徇私、不護短的決心偵辦到底。

對此，羅友志29日臉書PO文坦言，「自己跑新聞，第一次看到警界在政治力的影響下，搞赤裸裸的鬥爭，反了！三線四星的警政署長要三線三星天下第一局的局長交出手機」。羅友志並TAG蔡英文臉書帳號，疾聲呼籲蔡總統，「當真要縱容你的屬下，得罪全天下的鴿子幫兄弟，包括台南市政府警察局、高雄市政府警察局、嘉義市警察局、現在再來一個台北市警察局！」。

資深媒體人羅友志。（圖為資料照）

羅友志解釋，就他所知，只有嫌犯、作奸犯科、被臨檢時「怪怪的人」，才回被當壞人交出手機，且在司法檢調體系中，只有檢察官、法官、司法人員，才可以要嫌疑犯交出手機。不知道現在警政署長，也可以要一樣是警察交出手機，鴿子幫因為這一張新聞稿必定造反。

陳嘉昌29日晚回應強調，在此案中自己與分局長林志誠，絕對沒有受到民代或是其他方面的任何壓力、關說，如辦案有需要，整個北市警察自他以下，都願接受測謊並交出手機查通聯，他也呼籲若各界有相關的情資、證據，都可以提供給警察局，還原真相，種種臆測及傳聞不足採信。

￼反了！反了！三線四星的警政署長要三線三星天下第一局的局長交出手機！ #警察皇帝 我跑新聞20年，第一次看到警界在政治力的影響下，赤裸裸的鬥爭！ 蔡英文 Tsai... 由羅友志 友話直說發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)