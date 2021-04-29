香港一名助理工程師吳欣鍵在網上認識女友後，疑因擔心對方會移情別戀而作全面監控。2017年9月女友提出分手，他便買來廚房刀尾隨對方乘巴士，在巴士上連刺她33刀後跳車。女友最終傷重身亡，吳欣鍵去年12月被高院陪審團一致裁定謀殺罪成。法官於今（29日）判刑時指案件對死者、被告、2人的親友都是悲劇，被告對社會構成危險，依例判處被告無期徒刑。

現26歲的被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的女子李倩姮。高院法官金貝理今天判刑時指，死者當日身中33刀，部分傷口更相當深，連接肺部的氣管更接近被割斷，法官認為被告明顯有預謀犯案。辯方於案件開審時曾提出，被告案發時受妄想人格障礙等精神問題影響犯案，不過控方的精神科專家認為被告並無任何精神問題，毋須住院接受治療，而陪審團的裁決亦明顯接納其觀點。

雖然謀殺判刑已規定是終身監禁，但辯方大律師今天亦有為被告陳詞，協助法官為被告撰寫呈交長期監禁刑罰覆核委員會的報告，並呈上包括被告父親、老師、囚友及區議員的信件，指被告本性善良。被告父親在審訊時每天都有到庭，他在信中自責指自己是傳統男子，只顧工作少與兒子溝通，其妻子亦因兒子的事令情緒大受困擾。另外曾因謀殺罪被捕，於2018年曾與被告一同羈押的男子李家輝，亦替被告寫信指當時他因受傷行動不便，但受到被告的照顧使其適應羈留生活，認為被告樂於助人，故他們均希望可對被告從輕發落。

據審訊時控方證供，被告對死者有強烈控制欲，經常要知道其去向。死者過往曾提過分手，案發前他們因一張有二人性交片段的記憶卡的去向及被告是否准許死者參加迎新營一事爭執。案發當日下午3點多，被告事先購買一把廚房刀，暗中尾隨死者登上118號巴士，在巴士上層被告突然從背包拿出刀子，連刺死者33下後再自捅多刀，接著拿錘子破窗跳車墮地，被告其後獲救，但死者則傷重不治。

(中時 )