投資臺灣事務所29日再添9家企業共斥資逾53億元擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的若森科技、台灣海博特以及中小企業方案的晶晟精密科技、特典工具、台灣銅聯、暢展實業、裕農顥實業、摩奇坊國際及仁壽公司等。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引871家企業超過1兆2,193億元投資，預估創造10萬2,019個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有213家臺商投資約7,997億元，創造6萬6,221個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引557家中小企業投資約2,367億元，帶來2萬1,919個本國就業機會，後續尚有64企業排隊待審。

若森科技為專業的有害事業廢棄物處理公司，主要針對印刷線路板廠（PCB）的化學鎳及硝酸鎳電鍍廢液，使之回收純化再利用，現有技術多是採取電解或化學方式處理，但最終會產生大量污泥及灰渣，容易造成二次污染，為此計畫招募本國員工27名，斥資逾5億元在彰濱工業區興建廠房，運用新開發處理技術，導入智慧化機械，重新將有害物質再製成硫酸鎳、化學鎳藥劑等產品售出，可降低回收處理所產生污染。此外，回臺設廠可避免因美中貿易戰，上游印刷電路板產品被列入第3波課稅清單中，連帶下游回收市場下滑之影響，持續扎根臺灣循環經濟產業。

台灣海博特股份有限公司專精於環境控制設備之製造，開發出多項空氣淨化節能設備與智能化全熱交換式新風系統，以自有品牌「Hipoint」行銷全球，其中以美國、澳洲、印度、法國及亞洲等地為市場大宗。受美中貿易戰影響，大陸廠出口至美國空氣淨化設備被加增25％關稅，為因應轉單效應，計畫擴大投入6千6佰萬元，將位於高雄前鎮科技產業園區的2座廠房，導入智慧化機器設備，提升新風淨化設備之產能，同時運用智能偵測系統及AI技術雲端數據整合，在疫情肆虐下提供客戶具殺菌能力之淨化設備與清新空氣，將為國內增加15個就業機會。

晶晟精密科技致力於半導體IC封測、LED晶片測試封裝消耗性料件之廠商，在業界深耕10年，擁有研發發光元件封裝結構、真空吸嘴等多項專利，是臺灣唯一可在產品尺寸上持續突破創新之材料商，主要客戶橫跨兩岸三地各大光電廠與半導體廠，如富采、三安、日月光、矽品與力成等。為鞏固公司成長之基石，計畫招聘10名本國員工，斥資近七千萬在桃園市楊梅區擴建新廠，除硬體升級外，亦規劃導入AIoT系統，透過機臺感測器與機聯網，可即時監控生產數據，達到故障控制、降低產品不良率之效能，同時積極與外部專業開發團隊合作，投入創新性半導體封裝材料，增加臺灣半導體產業的國際競爭力。

特典工具專精於棘輪扳手及扭力扳手等手工具研發、製造和銷售，產品適用於受限之空間，在緊固件（螺絲或螺帽）上緊與鬆開時，使用正確的扭力（縮緊力）確保儀器、飛機或設備的安全，可廣泛應用在精密機械、航太、車用及石化等領域。曾獲「德國if設計獎」、「德國German Design Award設計獎」、「台灣精品獎」、「金點設計獎」、「德國紅點獎」、「日本Good Design設計獎」等國內外多項大獎。為因應市場需求，此次計畫招募23名本國員工，斥資近3億元在臺中市大雅區擴建廠房，同時導入智慧化產線及機器設備，精進製程技術，以期透過智慧製造、生產精實管理與研發創新能力，提升產業競爭力及取得國際競爭優勢。

台灣銅聯主要營業項目有銅胚、鋼條及空心銅管等產品，除供應國內市場外，亦外銷到中國大陸、東南亞、美國等地，由於中國大陸對回收環保法規日趨嚴格，導致原料市場缺口增加，且臺灣廠商多以生產銅條為主，較少供應銅錠與銅胚，為此計畫擴大投資2億元在彰化芳苑興建廠房，導入智慧化低週波感應熔解爐及橫式連續鑄造機，使溫度控制調整容易、減少廢料與煙害，有助於大幅提升環境保護與產銷能量，也為國內創造60個以上工作機會。

暢展實業有別於一般民間對斃死牲畜掩埋、焚化處理方法，是將其製成有機肥料和飼品如：肉骨粉、飼料用油等，使廢棄物資源化，避免牲畜屍體任意棄置，由於今年是臺灣口蹄疫除名元年，市場需求預期增加，計畫擴大投資逾1億元在雲林元長鄉興建廠房，導入智慧化肉骨粉生產線及油脂提煉設備，同時亦建置污染防治設備，在生產過程灌入臭氧除臭，運用化製法兼顧環保責任，達到農業永續經營之目標，將為國內增加2個就業機會。

裕農顥實業專營蔬果產地契作、收購、包裝與銷售，在臺灣各大超市與餐飲業皆有通路，如全聯及美聯社。自COVID-19疫情爆發以來，消費者有傾向至衛生整潔的超市採購生鮮食材之趨勢，為因應市場需求及擴大通路，計畫斥資逾2億元在嘉義馬稠後後期產業園區興建生鮮蔬果冷鏈倉儲基地，同時導入監控系統、清洗包裝產線與ERP系統，可促進作業效率化及全程溯源保鮮，確保食品安全與品質，讓消費者食在安心，將為國內增加35個就業機會。

摩奇坊國際主要以優質、天然、有機枸杞系列產品為主要營業項目，產品有果乾、即時零嘴、養生飲品等，曾獲比利時國際風味絕佳獎，在星馬、中國大陸、歐洲與北美等地皆佔有市場地位。為不斷創新研發與行銷全球，計畫在臺中新社興建農業基地，與工研院產學合作導入智慧農業生產系統與技術，以智能化、客玻化服務提升市場競爭力，落實扎根臺灣、運籌全球之理念，將為國內增加10個就業機會。

仁壽公司是專業壓克力及各種塑膠板材的雷射切割、設計與加工製造商，主要產品有手工具、文具、娃娃機檔板、寵物架等，在疫情期間更提供防疫隔板與防疫箱，為抗疫貢獻一己之力。國內外知名廠商如沃旭能源、GORE-TEX、STARBUCKS、全家與全聯等皆是合作對象。為因應市場走向產品創新，計畫斥資逾2億元在彰化市興建廠房，導入智慧化生產設備，達到精實製程管理，投資規劃亦涵蓋壓克力生活觀光工廠，擴大營運為在地增加24個就業機會。

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