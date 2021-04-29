水情嚴峻，烏山頭水力發電廠已經好幾個月沒發電。（劉秀芬攝）

水情嚴峻，水力發電也受衝擊。台南曾文水庫年去年起蓄水量吃緊，連今年一期稻作都無法供灌，為減少水量從河道流失，放流至烏山頭水庫的次數也減少，連帶烏山頭水庫水力發電也受衝擊，發電量大打折扣。

烏山頭水庫共有3座發電廠，烏山頭水力發電、西口發電廠、八田水力發電廠，由嘉南實業經營管理，曾文水庫的水由曾文溪東口經烏山嶺隧道排到西口，流到西口工作站前的堰堤，再經西口電廠發電後，水再流到烏山頭水庫庫區，西口電廠每個月只有曾文水庫放水到烏山頭水庫的3、4天才能發電。

烏山頭電廠位在水庫西放水口，滿載發電1小時可發電1800多度，但因一期稻作休耕，從去年12月起水庫只供應民生和工業用水，放水量低於每秒8立方公尺，電廠無法運轉發電。八田電廠位在水庫舊放水口，主要用於非灌溉期的發電，1小時可發電900多度。

相較於去年同期，除了烏山頭發電廠已好幾個月沒發電，八田電廠3月發電量為73萬7090度，比去年同期降了22％，西口發電廠今年3月發電101萬8566度，更比去年同期大減73％之多。

(中時 )