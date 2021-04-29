全球經濟逐漸復甦，台北股市持續創下歷史新高，散戶積極尋找好的投資標的跟進，有一名男網友近期開戶準備開始投資，幫爸爸整理以前做的股票，有支股票已經成壁紙了，經查後發現股價曾高達660元，直呼「不是每支股票都跟台積電一樣」。

這名男網友在Dcard上發文，最近開戶要開始投資，幫爸爸整理股票時發現他爸曾經買了「東企（台東企銀）」放到現在，結果隨著東企成為歷史，股票也淪為壁紙了。

該網友查了東企後發現，其股價於83年一度飆漲到660元，表示不查還好，一查心情更糟了，直呼「老爸，為何當初不買幾張台積電放呢？」，呼籲有獲利時該賣就賣，錢落袋才是真。

爸爸強檔股放到變壁紙，兒一看崩潰：為何當初不買台積電？（圖／翻攝Dcard）

台東區中小企業銀行是由花東基層勞工10元、20元匯集而成，股票上市後剛好碰上國內經濟起飛，股價一路狂飆，每張股票曾高達660元，風光無限，但後來遭到股市「四大天王阿布拉」游淮銀擊敗公司派，奪下經營權。

游淮銀入主東企2年後即爆出掏空案，隨即股價自高點一路暴跌，由中央存保公司接手輔導仍不見起色，直至96年荷蘭銀行接手，曾經風光無限的東企成為歷史，股票也成為了避紙。

(中時新聞網)