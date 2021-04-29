針對近日警紀事件，內政部長徐國勇今透過臉書表示，維護治安是警察人員的天職，更是義務及責任，當出現問題時，我們會一起面對，共同檢討改進。至於警政署長陳家欽今約見台北市警察局長陳嘉昌，要求主動交出手機讓刑事局鑑識還原，並調閱通聯，據悉，徐國勇得知消息後，重申他會跟警察站在一起面對及克服問題。

面對近日警紀事件連環爆，對全國警察士氣有所打擊，徐國勇今透過臉書鼓勵警察同仁，不要因此影響士氣，徐國勇肯定警察不分日夜，全年無休，總是堅守岡位、認真執勤，為維護全國治安犧牲奉獻。不夠完美，有問題出現時，我們仍會一起面對、共同檢討改進。

徐國勇表示，他已責成督察室、各縣市警察局，保一到保七，鐵路、國道、航空等等單位，對於現職人員都要加強訓練。

徐國勇強調，維護治安是我們警察人員的天職，更是義務及責任，我們不會因為這次事件而影響警察維持治安、打擊不法的決心。

至於警政署長約見台北市警察局長，還要求主動交出手機給刑事局鑑識還原，並調閱通聯記錄，被批評是赤裸裸的警界鬥爭。據悉，徐國勇得知消息後，態度與臉書一致，重申會跟警察站在一起克服問題。

(中時 )