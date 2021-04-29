桃園區公所29日舉行模範母親表揚。(蔡依珍攝)

「3個孩子都是靠左手拉拔長大的！」桃園區大興里呂美雲4歲時因意外右手燙傷變形，一度自卑，在國中老師引導下樂觀面對人生，如今3個孩子都已大學以上，投入志工服務、也長期照顧流浪動物，和另外73位模範母親一同接受表揚。

桃園市桃園區公所29日舉行模範母親表揚，桃園市長鄭文燦說，能夠得到模範母親的肯定如同終身成就獎，感謝所有母親對家庭、子女、社會的付出，相信每位子女的孝順、成就，都是每一位媽媽心中最大的成就，盼在母親節前夕的幸福時光，將這份榮耀與家人共同分享，同時也祝福所有媽媽們母親節快樂。

鄭文燦提到，台灣正面臨少子化的挑戰，去年只有16萬5249名新生兒，創下新低人口，市府為減輕年輕家庭負擔，除率先推出生育補助及育兒津貼外，也持續推動親子館、普設幼兒園、公托中心、托育公共化等政策。

此外中央也推出「0至6歲國家一起養」政策，自8月起育兒津貼將提升為3500元，明年再調整1500元，共提升至5000元，盼讓所有的年輕家庭可以甜蜜多一點、負擔少一點，讓生兒育女不再是年輕人沉重的負擔，政府會持續投入許多建設與預算幫助年輕父母，完善老人福利、幼兒福利，為年輕家庭打造更溫暖、負擔更輕的社會，並成為年輕家庭走出社會第一哩路的最大後盾。

呂美雲4歲時不慎跌入龍眼窯，手腳燙傷變形，成長過程一度失去自信，直到國中輔導老師帶她走一趟陽光基金會，重拾信心，她欣慰表示，自己還有左手，對比全殘的人幸福多了，也笑言可以說3個孩子都靠左手拉拔長大，子女長大後她投身公益，長期照顧流浪狗、擔任巡守隊志工回饋社會，獲得肯定。

(中時 )