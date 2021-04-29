2017年，美國「威訊無線」(Verizon)花了45 億美元收購 Yahoo，不過現在可能又要轉售，理由是專心在行動通訊的本業，退出網路媒體。

商業內幕(businessinsider)引述《華爾街日報》(The Wall Street Journal)，據知情人士的說法，Verizon正在考慮出售其媒體資產，其中包括Yahoo與AOL，而價格則約在 40 億美元到 50 億美元之間，並指資產管理機構阿波羅管理公司（Apollo Global Management Inc.）也參與其中。

Verizon在2015年以45億美元的價格收購了AOL(美國線上)，並在2017年以45億美元的價格收購了雅虎。那一年，這兩個實體合併為一家媒體公司，名為Oath，後來更名為Verizon Media。

不過，Verizon經常感到網路媒體不好經營，近年來，一些知名的共享網站已經被出售。比如在2013年，Verizon以11億美元的價格收購了Tumblr；6年後，等於是「認賠殺出」的情況，以區區300萬美元的價格賣給了Wordpress.com的所有者Automattic，去年，Buzzfeed News以股票交易從Verizon方面收購了哈芬登郵報(HuffPost)。

(中時新聞網)