美國勞工部周四(29日)公布，上周初領失業金人數達55 萬人，略高於市場預期，續領失業金人數達336萬人，終結連續下降紀錄，美國第一季經濟成長率也公告，達到6.4%，創2003年第二季以來第二快的增長速度，上次次高紀錄則是去年第三季的4.3％，隨著科技巨頭陸續開出亮眼財報，美股3大指數期貨盤前上漲。美股周四開盤上漲35.26點、以33,855.64點開出，臉書股價大漲7%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲166.24點或0.49%、暫報33,986.62點；標普500指數上漲31.51點或0.75%、暫報4,214.69點；那斯達克指數上漲131.5點或0.94%、暫報14,182.53點；費城半導體指數上漲29.62點或0.93%、暫報3,208.12點。

4大科技巨頭股價齊揚，臉書股價漲勢收斂、漲幅達5.95%，電動車大廠特斯拉股價上漲1.03%、暫報701.53美元。台積電ADR股價上漲0.53美元或0.44%、暫報120.19美元；聯電ADR股價下跌0.37美元或3.47%、暫報10.16美元。英特爾股價上漲0.41美元或0.71%、暫報58.03美元；AMD股價上漲0.11美元或0.13%、暫報84.13美元；NVIDIA股價上漲4.13美元或0.68%、暫報615.2美元；高通股價上漲7.79美元或5.7%、暫報144.36美元。

紐約市政府宣布，將在7月起完全開放經濟活動，加上美國總統拜登呼籲全美民眾盡快接種新冠疫苗，聲稱美國所擁有的疫苗數量足夠施打，激勵美國趕快度過遭到新冠肺炎重擊的生活，同時帶動美國經濟強勁復甦。

美國聯準會 (Fed)公布4月利率決策會議結果，維持基準利率在0%至0.25%區間，並維持每月購債1200 億美元美國公債、不動產抵押貸款證券 (MBS)，堅稱離Fed的目標還有很大一段差距，表明縮減寬鬆政策、甚至升息都不太可能。不過，隨著夏季逼近，10年期美債殖利率重回1.6%之上，通膨率陡升壓力增加，就看Fed能否支撐壓力，不改變貨幣政策。

(中時新聞網)