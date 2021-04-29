台南市長黃偉哲（左）頒獎給模範農民蔡勝峰。（劉秀芬攝）

台南市今年農民節表彰大會29日在走馬瀨農場舉行，市長黃偉哲親自頒發全國模範農民等獎項，肯定116位獲獎人員的努力與表現，同時勉勵市府團隊、農民團體與農民協力合作，讓台南市的農業更加進步。

黃偉哲表示，台南市農會、所有地區農會對於農民的照顧及農民農業生產可以說是表現非常好，台南的農民不管在培育優良的農特產品、農畜產品及水產品方面，都得到國內外的認同，連日本前首相安倍也很喜歡台灣的鳳梨，美國前國務卿蓬佩奧也很喜歡台南的鳳梨乾，讓台南市民與有榮焉。

農業局指出，今年共計表彰116位傑出從業人員，包括全國模範農民、績優產銷班幹部、小地主大佃農績優人員、績優台南新農人、優良農事小組長、績優農業金融人員、辦理農民健康保險績優工作人員等共28項，其中更有在全國競賽中獲獎的人員，包括全國模範農民陳坤生、蔡勝峰；幸福農村金推獎仁德區農會家政指導員劉秀珠；全國產銷履歷達人郭秋寶。

農業局長謝耀清表示，農業生產相當辛苦，台南農業能夠有重大成果，除了今日受獎的從業人員外，還有農業各領域的諸多達人，他們為農業的奉獻值得各界肯定與支持。

今年獲獎的人員中，全國模範農民陳坤生自30多年前就堅持不使用農藥、化學肥料、除草劑等對大地有害的物質，所創設的陳稼莊果園製作加工品深受消費者喜愛，產品穩定出口到新加坡、馬來西亞、香港、加拿大、大陸及美澳等地。

另一位模範農民蔡勝峰是楠西養蜂班班長，他帶領的產銷班為全國第一個通過蜂蜜產銷履歷集團驗證，嚴格稽核與審查蜂蜜生產標準作業流程，確保產品安全與可追溯性。他與陳坤生的認真、堅持，正是台南許多農民的代表。

(中時 )