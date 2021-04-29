台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌吸毒、詐欺等案現遭羈押，趙介佑更被爆料，2016年5月其當選民進黨北市黨部黨代表，同年12月底即在自家吸毒搶駕救護車撞毀3車，當時趙介佑向黨部遞出辭呈，但卻被未移送評委會懲處。

據《鏡周刊》報導，趙介佑於2013年4月申請入籍民進黨，期間遇上大量黑幫入籍民進黨，促使民進黨中執會通過排黑條款，限制曾參與組織犯罪、毒品等黨員，需2年後才擁有參選黨職與投票的資格。

趙介佑於2016年5月獲選民進黨台北市黨部黨代表，卻於同年底爆發吸毒搶救護車一案，遭法院依公共危險罪判處4月徒刑，法官因其態度良好，得易科罰金，趙僅需上繳12萬元罰金即可免除牢獄。

爆料指出，趙介佑爆出毒駕救護車一案後，曾遞出辭呈，請求辭去台北市黨部黨代表一職，但卻未被北市黨部移送評議委員會進行議處。

然，趙介佑又再次爆出吸毒與詐欺罪嫌，遭法院羈押，北市黨部於今日火速將其移送評委會議處，公布除名趙介佑，民進黨發言人顏若芳晚間表示，此案社會高度關注，黨中央也同樣重視；顏更強調，此案已嚴重影響本黨名譽及形象，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

趙介佑曾在個人臉書上大肆炫耀，擔任民進黨北市黨部成員。（取自「靠北民進黨」、「趙介佑」臉書）

民進黨台北市黨部評委趙映光的兒子趙介佑，被起底3年前曾到北投偵查隊與被關的小弟見面拍照，還上傳個人臉書，引起社會譁然。（圖／警方提供）

回顧趙介佑毒駕救護車一案，2016年12月26日上午7時趙於在家中吸毒，其弟弟出手阻止後發生爭執，在家中大打出手，經附近民眾報案後，警消趕往現場處理。不料，趙介佑趁隙奪門而出，自稱「有人要殺他」，一把跳上北市北投光明消防分隊的救護車，沿途撞擊3輛轎車。

趙介佑在2016年底吸毒後，精神恍惚搶開救護車，更撞上三部無辜轎車，最終輕判4月，繳12萬元易科罰金即可免除牢獄。（中時資料照）

警方最後根據救護車上的GPS定位系統，在1小時內，火速逮回躲在巷內的趙介佑，趙面對警方上前，精神恍惚、言詞閃爍，警方在其身上找到一包K他命，訊後依竊盜、妨害公務以及毒品等罪嫌移送法辦。

最終檢方偵結起訴，認為其駕駛救護車的行為是因吸食毒品所造成，並無主觀意識想毀損公物以及妨害公務，刑事部分依毒駕遭判4月徒刑，法官判定其犯後態度良好，得易科罰金，新台幣1000元折一日，趙介佑僅需上繳12萬元罰金，即可免除牢獄之災。

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(中時新聞網)