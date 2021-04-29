北市警局長陳嘉昌（中），傍晚說明松山黑衣人案始末。（陳鴻偉攝）

對於有黑衣人衝進松山警分局鬧事，北市警方對於監視器畫面前後說法不一，且與黑衣人和解一事，不但警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌交出手機通聯測謊，網友更怒轟，「遇到軟的就將其摔倒在地且上手銬並拘留9小時，遇到黑衣人，就只敢道歉並將錄影洗掉，湮滅證據；拿國旗揮舞的要抓起來」、「別演了，抱緊某政黨的大腿比較重要」、「怒什麼？還不是做秀！」

松山分局黑衣人之亂，北市警局長陳嘉昌29日晚親上火線，強調在本案中，自己與分局長林志誠，絕對沒有受到民代或是其他方面的任何壓力、關說，如辦案有需要，整個北市警察自他以下，都願接受測謊並交出手機查通聯，他也呼籲若各界有相關的情資、證據，都可以提供給警察局，還原真相，種種臆測及傳聞不足採信。

陳嘉昌另表示，第一時間處理的中崙所顏姓副所長，發現有吵鬧聲時，立刻帶員將眾人推出分局外，但他的權限又不能調監視器，對方又表明願賠償電腦損失，所以才未將眾人以現行犯逮捕。而後有權限的許姓所長次日調閱畫面時，誤將影像刪除，所以松山分局長林志誠開記者會時，才會說出錯誤的訊息，北市刑大將資料還原後，警方也逐一修正這些說法，並非一開始就故意要說謊。

至於北投分局偵辦民進黨代表趙介佑，在偵查隊探望犯嫌，並且招搖拍照、以及槍擊案犯嫌在門口高調投案等狀況，陳嘉昌表示，同仁辦案都很認真，這是勤務、戒護上的疏失，已進行徹查，另會給予分局長陳炯志等幹部相關的議處。

而警政署長陳家欽已於今（29）日下午親自約見臺北市政府警察局局長陳嘉昌，並要求其應即刻查明全案並主動說明釋疑，勿令外界持續對案情不當臆測。陳家欽同時告知陳嘉昌自己應交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊，才能導正視聽、杜絕臆測、以昭公信。

對此，網友怒轟，「管區不認識平民百姓就來個大外割，黑道砸電腦只要寫悔過書！真是除良安暴！」「怒什麼？還不是做show!」、「又來了只有一招 : 震怒」、「遇到軟的就將其摔倒在地且上手銬並拘留9小時，遇到黑衣人，就只敢道歉並將錄影洗掉，湮滅證據；拿國旗揮舞的要抓起來」、「如果沒有中壢這個女老師做對照組，中崙派出所就不了了之了啦，還說什麼警察是人民的保母，看到流氓跑得比誰都還快」、「還有誰會相信是不小心碰到電腦」、「遇綠就轉彎，選擇性震怒」、「原來人民可以去不爽可以去砸警局啊！光是這點這派出所還解釋什麼？不是動不動就以妨害公務要抓人嗎？倒是現行犯不抓！神奇！」、「好好笑！幾天了現在才怒，別演了，抱緊某政黨的大腿比較重要。警察職場倫理全沒了。」

（取自網路）

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(中時新聞網)