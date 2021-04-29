去年就成為球隊重要得分箭頭的台元前鋒林文佑，在第16季WSBL更成為聯盟得分后，開季前5戰得分都達兩位數，29日更帶傷飆進生涯新高6記三分彈、獨拿18分，率隊以75比43輕取台電，4勝2敗戰績緊追衛冕軍國泰人壽。

曾因傷暫別球場兩年，林文佑難捨對籃球的熱愛，第14季加入台元，去年就獲得教頭邱啟益重用；邱啟益今天更是直接說，想讓林文佑拿到得分后，每場都會讓她有一定上場時間。

180公分的林文佑今天化身台元高砲塔，上半場7次外線嘗試就命中4球，第三節再追加2球，一人的外線火力就壓過台電全隊；第四節台元換彭曉彤搶分，她連續兩波切入禁區，還出現拉桿進算造成犯規的高難度進球，讓台元板凳席歡聲震天。

林文佑其實昨天右手無名指「吃蘿蔔干」，就算接受治療，指節仍腫脹，還有明顯瘀青；她笑說今天表現是「打斷手骨顛倒勇」，且邱啟益對自己完全信任，「一定會再加油，不能辜負他！」

台電兩循環打完勝場還沒開張，吞開季6連敗，衛冕軍國泰則是不知敗場是何滋味，今在羅蘋19分、鄭伊秀18分領軍下，半場就取得49比17大幅領先，終場輕鬆以84比41擊敗中華電信，跨季連勝場次持續累積當中。

(中時 )