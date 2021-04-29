經典港片《整人專家》在1991年上映，由劉德華、周星馳、關之琳、邱淑貞和吳孟達主演，至今仍常在電視台重播，也是劉德華、周星馳繼《賭俠》之後第二次合作，可拍完這部片後，兩人卻再也沒合作過，據悉，他們當年拍戲時在片場遇到靈異事件，被算命師叮囑別再合作。

香港主持人倪詩蓓之前在電台爆料，當年曾從劉德華口中聽到他與周星馳撞鬼經驗，當時兩人正在拍《整人專家》，有天拍到凌晨肚子餓了，剛好有個10幾歲的工作人員經過，他們便問對方能不能幫忙買消夜，對方即興奮表示是周星馳的粉絲，二話不說跑去買。

工作人員買回消夜後想和兩人合照，但當時半夜光線不好，劉德華便提議改天再拍，對方開心答應後便離開，未料，劉德華吃消夜時，拿起手邊報紙一看，竟發現上面刊登一則死亡車禍新聞，而死者就是剛剛跑腿的工作人員，嚇得他整個人彈起來驚呼：「是不是整我呀！」

兩人拍《整人專家》遇到靈異事件，當年在香港娛樂圈傳開。（圖／翻攝自網路）

另外，兩人上廁所時也遇過怪事，先是周星馳在廁所聽到沖水聲，卻不見有人出來，劉德華則在廁所門口聽到有人哼歌，便敲門提醒：「要開工了，誰在裡面啊？」歌聲立刻就停止，而廁所裡根本沒有人。

據悉，劉德華、周星馳事後分別找過靈異專家和風水大師諮詢，兩人都得到別再和對方合作的建議，雖然演藝圈許多人聽過這說法，但沒經過本人親自證實，無法確定到底是真是假。

(中時新聞網)