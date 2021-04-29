美國總統拜登就職百日，國民黨智庫國安組召集人林郁方指出，未來在拜登多邊主義、溫和圍堵中國大陸的策略下，台美關係會繼續維繫，對台軍售也會源源不絕，此舉既可保護台灣、有助美國經濟發展、也可對中國大陸產生嚇阻效果。

林郁方說，拜登上任後，積極履行氣候變遷政見、強化控制疫情、推展國內經濟、外交多邊主義、政府閣員不分族裔進用不同少數族群等，作法迥異前總統川普，相對穩健、受歡迎及肯定，因此民調支持度達52％。

林郁方說，川普在外交上屬獨行俠、單邊主義，用美國自己的意識推動政策，拜登上台後，跟盟國協商，歐盟國家在面對大陸時，較願意接受美國軍事，願在經貿、軍事上配合美國，讓美國國人覺得美國在世界領導的地位比川普時代還穩固。

林郁方表示，美國現今對中國大陸採行非常類似冷戰時期的圍堵戰略，盡量爭取與大陸周遭國家的關係，顯然是要對大陸有所約束，抵擋大陸勢力穿越第一、二島鏈。

政大國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副祕書長黃奎博則指出，拜登在印太地區面臨「3C」挑戰，亦即新冠疫情（COVID-19 ）、中國大陸（China）和友邦聯盟（coalition）。新冠疫情讓區域經濟合作進展減緩，美國須同時面對「疫苗外交」和經濟援助的雙重試驗。

黃奎博說，中共當局在東海、南海、台海的「反介入」實力日增、與美國高科技競爭加劇，但美、陸間又有許多必須合作協調之處；美國在重建聯盟時，目前遇到多數傳統盟邦不願或不敢明顯選邊站的問題，要在承諾上加碼，又似力有未逮。

黃奎博指出，拜登政府對台支持，顯然是由具傳統外交手腕的決策者而來，在美國自己「一中政策」下，給予台灣非官方的交流條件，並持續維持對台海的「戰略模糊」，這個趨勢短期內應不至於有變。

(中時 )