來來超商（OK超商）29日舉辦媒體餐敘，鮮少公開露面的來來超商總經理魏國志表示，受電商、外送等影響，便利商店已經不再「便利」，重點不再是衝實體店數，而是精準對應消費者需求；他說，未來三、五年市場會有很大改變，OK已經不把自己當成便利商店，而是要轉型成社區服務中心。

他並指出，從兩年前展開定位調整後，OK超商2020年業績有雙位數的成長，今年第一季也有雙位數成長，主要來自會員經營、咖啡升級、電商合作、外送服務等加持，今年也會繼續深耕這些方向，朝業績雙位數成長努力！

魏國志說，目前OK超商全台約800店、OK mini智慧型自動販賣機超過350台，以店數規模來說位居國內超商老四，但他認為，在線上線下高度整合模糊的時代，實體店數多寡已不是重點，即使沒有實體店也能做生意。

他也觀察，現在許多消費者到便利商店，購物已不再是主要需求，包括繳費、領錢、領包裹等，商品販售已不是絕對，所以目前店數規模較少的OK超商「不把自己當成便利商店」，要轉型成為「社區服務中心」，因應不同商圈，與顧客生活更緊密結合。

在此一目標下，魏國志指出，OK超商的優勢是30年的品牌，以及以店長為核心的店舖經營，目前全台OK都有店舖Line群組，會員數超過200萬，雖然來客數跟會員數無法跟其他同業相比，但忠誠會員的經營是店舖的重點，甚至還透過群組販售鑽石、珍珠首飾，或高價的iPhone手機等。

在咖啡升級方面，魏國志說，OK超商去年攜手開元食品合作，將門市咖啡全面升級，由華人首位取得ACS認證國際咖啡認證的專業咖啡師嚴選咖啡豆，也成功推升OK CAFE咖啡業績成長15～20％。

此外，OK是四大超商中最早推出智慧型自動販賣機的業者，展望後市發展，魏國志指出，目前台灣傳統的自動販賣機約有5～6萬台，未來不可能永遠都是投幣式，亦即智慧型販賣機還有很大的成長空間。以目前OK mini表現來說，廠辦、校園等表現特別好。

(工商 )