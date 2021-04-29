需求旺，台達電第二季續強。繼繳出史上最強首季獲利後，台達電董事長海英俊表示，第二季營運可望優於第一季、第三季也能優於第二季，台達電並可望受惠於美國推行新基建，面對缺料、原物料漲價的大環境，執行長鄭平也指出，缺料與漲價對台達電「影響不大」，電動車今年營收占比可望達到5％。

台達電第一季以稅後獲利65.8億元、EPS 2.53元，繳出史上最旺第一季成績單後，在29日的法說會上，景氣、零組件缺料、原材料漲價、重複下單等議題，毫無意外成為29日法說會中法人提問焦點。

面對景氣，台達電董事長海英俊表示，因為WFH而起的筆電、遊戲機需求續強，電動車、資料中心的出貨動能也繼續增長，IA今年維持雙位數成長的預期，都讓第二季營運「看起來不錯」、將會比第一季成長，全年營運可望維持逐季成長的往例，至於第四季現在能見度不夠、還看不清楚。

而在IC缺貨、大宗原物料漲價對營運的影響方面，台達電執行長鄭平表示，都是跟供應商簽訂長約，價格變動不多，普通的訂單不太受影響，即使銅價大漲，台達電用的銅線其實價格未受太多影響，半導體零組件常因為客戶訂單時間短、或是其他同業交不了而轉來台達電生產的急單多，必須常常追料，成本會因此拉高一些不過影響不大，不論是急單還是正常的訂單，台達電都盡量滿足、準時交貨。

面對拜登政府宣布，將在未來8年內對美國基礎建設投資2兆美元，海英俊表示，美國新基建將為台達電帶來很多商機，先進製造免不了必須引進大量工業自動化設備，這是台達電的機會，而晶圓廠在美擴增產能，以台積電晶圓廠內不斷電設備多由台達電提供來說，美國晶圓廠蓋得越多，台達電就有機會賣更多不斷電設備，而台達電生產電動車馬達、車載充電器，都會受惠於美國政府鼓勵生產與購買電動車，美國計畫未來8年在全美增建50萬座充電站，將會是台達電充電樁的商機，潔淨能源則可望嘉惠台達電的太陽能逆變器。

併購已經是台達電營運成長動力之一，不過過往台達電併購案談得多、成交的不算多，尤其去年第三季以來，併購案的估值直線上升，面對現況鄭平表示，台達電內部對併購策略的確做了一些調整，最終還是要看併購標的是否符合台達電的戰略方向而定，如果方向很符合、台達電也很需要這樣的標的，貴一點也沒關係。

(工商 )