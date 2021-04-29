大陸官方29日公告，兩岸小三通將有條件解禁，福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組公告，將於5月10日零時起實施，台胞入境福建檢疫便捷通道措施試點工作，對在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，透過「小三通」入境者，無需隔離。對此，金門縣長楊鎮浯回應，樂見對岸善意，但他也希望，蔡總統能在條件成熟下讓小三通復航，回應對岸善意。

據福建省公告，符合條件的台灣同胞，由其在福建省工作（邀請）單位提前7個工作日以上，向當地台港澳部門提交《台胞便捷通道申請表》、《台胞個人健康承諾書》、《工作單位監管承諾書》及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等資料進行申請。

公告指出，申請獲批後，台胞在入境審核時，還需提供入境前28天無台灣、澳門地區以外旅居史有效證明資料，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供新冠病毒疫苗接種證明）等核驗資料。

金門縣長楊鎮浯。(圖/翻攝自 臉書)

楊鎮浯29日透過臉書回應，樂見對岸善意同時也重申，盼在「疫情可控、防疫無虞」情況下，讓小三通有條件復航。

楊鎮浯表示，小三通是蔡英文總統在陸委會主委任內開辦，盼在條件成熟下讓小三通復航，回應對岸善意；同時也為日後恢復交流作先期的準備。

他強調，縣府理解的小三通復航並非放棄防疫，而是要在金門防疫能量許可下 進行，對此縣府方面也已針對人員、班次、檢疫管制作為等規劃，向中央提出報告說明，期望中央給予明確的態度回應。

陸方發布最新境管措施 #盼能在疫情可控 #採取有條件解禁 #希望中央能有明確回應 針對今天陸方發布「金門與馬祖居民連續居住28天，免申請即可循小三通到福建地區，且不用隔離」的新措施。 阿牛樂見對岸善意同時也重申，盼在 #疫情可控... 由躍動金門-楊鎮浯發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)