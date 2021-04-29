總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，2024總統大選各黨派由誰出馬，備受矚目。資深媒體人陳敏鳳指出，新北市長侯友宜民調就居高不下，信任度也是所有政治人物中最高的，認為他將是2024大選朝野都懼怕的人。

陳敏鳳在《美麗島電子報》撰文表示，在國民黨一片低迷之際，侯友宜在該電子報所作的民調居高不下，信任指數也比民進黨任何政治人物都還要高，而且民調幾乎沒有起伏，這對台灣政治人物而言真的很難得一見。

陳敏鳳認為，在信任度民調上，侯友宜高達26.6％，信任度是所有政治人物最高的，民進黨的桃園市長鄭文燦也只有15.9％，行政院長蘇貞昌為14％，台北市長柯文哲和新北市長朱立倫各以7.8％、7.7％敬陪末座。若蘇貞昌、柯文哲和朱立倫在選民的信任度沒有加強，等於沒有基本盤，參選2024恐是苦戰或是變成一場空夢。

陳敏鳳指出，侯友宜一直是民進黨2024最大的隱憂，只是目前侯友宜對2024總統大選並沒有表達太大野心。不過即使侯友宜自認不是台大畢業、也不是學法律系、也沒有那麼多選舉經驗等等弱點、但他卻是2024年朝野都懼怕的人。

(中時新聞網)