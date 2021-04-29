美國最大行動通訊營運商威瑞森電信（Verizon）正考慮出售包括雅虎和美國線上（AOL）在內的數位媒體資產，交易價值可能上看50億美元。

外媒引述熟知內情人士表示，私募基金阿波羅全球管理（Apollo Global Management）是潛在買家之一，倘若達成交易，金額可能在40億至50億美元之間。

威瑞森與阿波羅全球管理對本消息不予置評。

威瑞森投注數十億美元買下曾經紅極一時的網路資產，包括在2015年收購美國線上，2017年買下雅虎，兩家公司的價碼合計超過90億美元。

威瑞森在2017年整併雅虎與美國線上，將新媒體事業命名為Oath。威瑞森並發下豪語，打算在數位廣告市場與谷歌和臉書一較高下。然而該事業最終仍未實現2020年前年營收達100億美元的目標，且線上廣告市場依然由谷歌和臉書主導。

威瑞森在2018年將Oath的價值減記45億美元，之後便開始出脫部分資產和削減人力。2019年將部落格平台Tumblr出售給WordPress母公司後，2020年11月又將《赫芬頓郵報》（Huffington Post）出售給BuzzFeed。

威瑞森的數位媒體事業還包括Yahoo Finance、Yahoo Mail，以及新聞網站TechCrunch和Engadget等。該部門2020年的營收達70億美元，較一年萎縮5.6％，主要因為新冠肺炎疫情爆發初期，廣告客戶撤回廣告所致，不過2020年下半年廣告業務開始回溫。

儘管數位媒體業務反彈，威瑞森近來將焦點放在與視訊串流平台Disney+和Hulu等的合作案。

出脫數位媒體資產可為威瑞森籌措發展其他事業的資金，該公司計畫在2021年投入530億美元取得5G頻譜執照。威瑞森的高階主管近期曾向投資人透露，2021年在網路設備、光纖電纜等項目的資本支出，可能上看215億美元。

(工商 )