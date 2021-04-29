全球推進環保作為，大陸網路巨頭阿里巴巴強調數位科技在環保中的重要性，最新公布「邁向零碳時代」2021減碳帳單中細數多項科技節能減排措施，阿里雲在2020年也透過自建基地型資料中心交易清潔能源，減排二氧化碳30萬噸，減排量按年成長127％。

阿里巴巴指出，為達到大陸2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的願景，將全面加快低碳技術研究。阿里估算，若大陸所有伺服器均採用液冷技術，一年能節省的電接近一個三峽大壩發電量，目前阿里雲杭州資料中心已是全球最大的浸沒式液冷伺服器集群，每年可省電7千萬度。

阿里指出，目前大型資料中心成為通用算力大腦的情況也有助於低碳，過去幾年阿里雲致力打造相關措施，2020年阿里雲自建基地型資料中心交易清潔能源電量4.1億度，成長266％，減排二氧化碳30萬噸。

阿里巴巴CTO程立指出，阿里巴巴會儘快推出碳中和技術發展路線圖，用技術路線完成該目標，並會與社會共同努力推動消費低碳環保。

(工商 )