曾經紅遍國際的大陸女星范冰冰，2018年10月捲入陰陽合同逃稅風波，慘遭重罰8.8億人民幣（約40億台幣）的天價罰款，事隔2年多，鄭爽近日也因利用陰陽合同逃稅方式，賺得拍攝古裝劇《只問今生戀滄溟》（倩女幽魂）1.6億元人民幣(約6億台幣)天價片酬，遭大陸官方介入調查。早前范冰冰更被發現悄悄點讚一則力挺公開范冰冰之後的演藝圈117億人民幣(約493億台幣)補稅藝人名單留言，引爆大陸網友熱議。

范冰冰2年多前涉及陰陽合同逃稅案，不僅慘遭官方重罰高達40億台幣的天價罰款，連帶讓如日中天的演藝事業徹底被封殺，導致她至今仍在試圖尋求付出機會。只是隨著鄭爽近日因涉陰陽合同被調查，也讓昔日一則補稅新聞被翻出。

范冰冰點讚該則PO文又收回。(取自微博)

據大陸《人民日報》當時報導，自2018年10月展開影視規範稅收秩序工作以來，影視行業納稅人認真展開自我糾察，截至2018年底，自查申報稅款高達117.47億人民幣。大陸知名編劇趙冬苓更爆料，演藝圈補稅高達117億人民幣，名單中有7、8百位藝人，但只有范冰冰被封殺。

有大陸網友今日在微博PO文表示，希望將范冰冰之後補稅的117億名單公布，不要逮住一個人往死裡搞，全部公開整改，別把限薪令拿來糊弄觀眾，天價片酬是現狀，能解決這些現狀才是優秀。范冰冰更被發現點讚了這則PO文不久後，又收回讚，此舉也吸引大陸網友熱烈討論，「范冰冰：大家都不乾淨，憑什麼只抓我一人，要死一起死」、「她可以親自爆料，反正也不可能復出了」、「有道理，都公布出來一起封殺」。

(中時新聞網)