台北市警察局長陳嘉昌。（資料照片）

媒體人陳揮文。（資料照片）

警政署長約見台北市警察局長，還要求主動交出手機給刑事局鑑識還原，並調閱通聯記錄，被批評是赤裸裸的警界鬥爭。陳揮文質疑，警政署長可以下令台北市警局長，交出手機、接受測謊嗎？當初內政部長函送警政署長，也沒這麼蠻幹阿！

松山分局黑衣人之亂，北市警局長陳嘉昌29日晚親上火線，強調在本案中，自己與分局長林志誠，絕對沒有受到民代或是其他方面的任何壓力、關說，如辦案有需要，整個北市警察自他以下，都願接受測謊並交出手機查通聯，他也呼籲若各界有相關的情資、證據，都可以提供給警察局，還原真相，種種臆測及傳聞不足採信。

而警政署長陳家欽已於今（29）日下午親自約見臺北市政府警察局局長陳嘉昌，並要求其應即刻查明全案並主動說明釋疑，勿令外界持續對案情不當臆測。陳家欽同時告知陳嘉昌自己應交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊，才能導正視聽、杜絕臆測、以昭公信。

陳揮文今（29）日在臉書質疑，警政署長可以下令台北市警局長，交出手機、接受測謊嗎？當初內政部長函送警政署長，也沒這麼蠻幹阿！

根據《風傳媒》報導，2020年3月，內政部長徐國勇函送警政署長陳家欽，引來行政院長蘇貞昌批評並未事先告知。徐國勇去年3月30日在立法院表示，函送陳家欽屬於機密公文，但移送後有透過辦公室告知蘇貞昌院長。

(中時新聞網)