緬甸軍方表示，兩座空軍基地今天早上遭火箭攻擊，但未造成損害。緬甸軍方2月1日發動政變後，軍警對和平示威者暴力鎮壓，局勢陷入動盪。

法新社報導，緬甸民選政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他政府高官遭拘捕後，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，幾乎每天都有民眾上街頭抗議，要求恢復民主。

根據記錄傷亡和逮捕人數的維權組織說法，緬甸軍政府部隊為了鎮壓反政變抗議，已殺害超過750名平民。

緬甸軍方和數個少數族裔武裝團體激烈交戰，部分少數族裔武裝團體支持抗議運動，並提供逃亡的運動人士避難所。

一名軍方發言人說，位於緬甸中部城市馬圭（Magway）和密鐵拉（Meiktila）的空軍基地，今天早上遭火箭攻擊，但未造成損害。

目前還不清楚誰要為這些攻擊負責，但近幾週緬甸軍方對控制緬甸東部山區的武裝少數族裔克倫民族聯盟（Karen National Union）發動空襲。

克倫民族聯盟27日攻擊一處緬甸軍方據點，促使軍方發動空襲回應。

緬甸軍方和少數族裔武裝團體間的衝突激增，使聯合國等一些觀察組織警告，緬甸危機恐演變成更廣泛衝突。

(中央社)