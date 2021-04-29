網路上傳出俄羅斯海軍的一起飛彈射擊失敗短片。1155M驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」(Marshal Shaposhnikov ,BPK 543)發射3M-54(Kalibr-NK)「口徑」式巡弋飛彈時，飛彈升空後不久立即失控飛行，在軍艦上空螺旋打轉，直到彈身解體後墜毀在軍艦附近。

飛彈失控的位置在軍艦的上空附近，因此軍艦沒有受損，船員也沒受傷。

不過此事故並沒有得到俄國媒體的發布，使得我們並不知道事故的確切發生時間。

為軍艦與飛彈多做一些介紹。1155M「沙波什尼科夫元帥號」屬於「軍艦鳥級」(北約稱為「無畏級」Udaloy-class destroyer)，全長163.5公尺、最寬19.3公尺，排水量7000噸，最大極速30節。該艦是蘇聯在冷戰結束前建造的最後一代反潛驅逐艦，服役時間在1980~1999年，總數13艘，現役9艘。

Failed launch of Russian Kalibr cruise missile

「沙波什尼科夫元帥號」是7號艦，成軍於1985年，母港在遠東基地的海參崴。已經過現代化維修和升級，加裝了最新式的「口徑-NK」陸攻打擊飛彈，和Kh-35U反艦飛彈，並有計畫加裝「鋯石」(Tsirkon)高超音速武器。

口徑飛彈曾參與過敘利亞反恐作戰，擔任遠程陸攻的精準打擊角色。

(中時新聞網)