中信兄弟主場迎戰樂天桃猿，兩邊都派本土投手先發，分別是廖乙忠、張喜凱，廖乙忠此戰先發3.2局分別被朱育賢、梁家榮各敲3分砲、失6分後退場，是本季最短先發局數，最後樂天桃猿以7比5贏球。

兄弟今天派本土投手廖乙忠先發，但今日先發控球狀況不理想，3.2局被敲7安、失6分，另有2次保送，只有1次三振，1、3局樂天分別靠朱育賢、梁家榮各敲1支3分砲取得大幅領先，第2局陳晨威敲出右外野深遠飛球，陳文杰硬是把球接進手套，超美技沒收一發全壘打。

樂天先發張喜凱首局因為被敲連續安打失1分，接下來壓制兄弟打者，直到5下出現亂流，丟觸身球、保送讓兄弟打者上壘後，連被敲2安加高飛犧牲打，兄弟追到3比6。

不過6上樂天又追了1分擴大領先，8下樂天換投豪勁中繼，結果2出局後又連被敲2安，兄弟添加2分，5比7落後。吳俊偉從第7局接手，中繼3局只被敲1安、無失分。

張喜凱先發5局被敲6安、失3分，另有1保送、2三振，在隊友支援下拿到本季第3勝。

(中時 )