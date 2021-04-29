24歲八點檔女星賴慧如與大16歲導演高琮凱結婚4年多育有1女，未料小倆口近來屢傳婚姻亮紅燈，她稍早更透過所屬時代創藝經紀公司證實4年婚劃下句點，不再勉強自己與不合適的人在一起。

賴慧如參加民視選秀節目《明日之星》出道，因拍攝電視劇《我的老師叫小賀》與導演高琮凱邂逅，兩人2016年登記結婚，當時年僅20歲的她更在隔年產下1女升格當年輕媽媽，2018年補辦婚宴時，高琮凱更笑說老婆長相成熟，自己個性像小孩子，兩人互補剛剛好，一點都沒有年齡問題。

不管日子怎麼樣苦 我們都要微笑去面對 這都是考驗 過了一切都會更好的 人生苦短 不用忍耐 我們要勇敢面對心裡的情緒 去解決 謝謝上天讓我學會面對自己 讓我更勇敢去面對人生 人都會有低潮有困難 我不害怕了～ 也不用勉強與不合適的人在一起❤️ 謝謝愛我的人 我知道你們最喜歡我北爛的笑容 我會一直笑下去 因為慧君也是個開心果😍 由賴慧如 Huiru Lai 發佈於 2021年4月28日 星期三

後來賴慧如在八點檔《多情城市》飾演惡女江慧君一角走紅，演藝事業看漲，然而她戲外卻驚傳婚變，去年8月被爆已搬出夫家，夫妻關係惡化。她昨晚更突然在臉書PO文寫下：「謝謝上天讓我學會面對自己，讓我更勇敢去面對人生，人都會有低潮有困難，我不害怕了～也不用勉強與不合適的人在一起。謝謝愛我的人，我知道你們最喜歡我北爛的笑容，我會一直笑下去，因為慧君也是個開心果。」疑訴婚變心聲。

果然她稍早就透過經紀公司證實與老公4年婚姻劃下句點，「賴慧如目前已經完成離婚手續，現階段重心會在工作上，謝謝大家的關心。」

(中時新聞網)